Чего ожидают от минских соглашений рассказали в ЕС

Минские соглашения остаются единственной основой для мирного урегулирования конфликта на Донбассе с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Россия должна взять на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнение соглашений.

Об этом говорится в заявлении Европейского союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

Комментируя переговоры в Минске, в ЕС, в частности, отметили, что ожидают продвижения по таким вопросам, как одновременное открытие КППВ в Золотом и Счастье, обновленный план разминирования и взаимном освобождении удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.

Также напоминается, что экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязанные к полному выполнению Россией договоренностей.

На этом фоне ЕС призвал Россию использовать свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме.