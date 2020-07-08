 

ГБР хотело арестовать канал "Прямой" и остановить его деятельность

Политика Сегодня, 19:1530
ГБР хотело арестовать канал "Прямой" и остановить его деятельность

Руководители Государственного бюро расследований, в частности первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" как вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.

Об этом рассказал руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий в интервью Светлане Орловской

Корецкий утверждает, что такие действия имеют признаки наступления на свободу слова. По его словам, после того, как он выразил руководителям бюро свою позицию, дело "Прямого" канала передали в другое подразделение ГБР.

"Это уголовное производство расследовалось следователями, которые были подчинены мне, ориентировочно до февраля текущего года. Действительно стояли определенные требования и указания, что все же давайте будем принимать меры к аресту телеканала, до прекращения фактически его деятельности. Мы со следователями однозначно отказались это делать. И тогда уголовное производство было забрано от следователя, который подчинен мне. С моего подразделения в другое подразделение. Но по сегодня, насколько мне известно, другие следователи также отказались делать такие вещи", - отметил Корецкий.

Он также заявил, что состав преступления в действиях Порошенко в этом уголовном производстве отсутствует.

"Относительно наличия состава преступления в действиях какого-то другого лица, это продолжает исследоваться. По моему мнению, в настоящее время сообщить лицам, которые подследственны ГБР, о подозрении оснований нет", - сказал Корецкий.

По его словам, в марте-апреле на совещаниях у Бабикова обсуждалось это производство, и уже тогда было очевидным отсутствие перспектив в расследовании.

"Ориентировочно это был март-апрель. Я присутствовал на совещаниях у Бабикова, где заслушивали это уголовное производство уже с другим старшим следственной группы, другим следователем, который проводит непосредственно расследование, и я знаю, что там и как там в большинстве сейчас. То на то время в действиях должностных служебных лиц, которые подследственны ГБР согласно требований УПК, состава преступления однозначно нет", - подчеркивает он.

Корецкий утверждает, первый заместитель директора ГБР Бабиков настаивал на продолжении расследования.

"По его мнению нужно выполнять другие следственные действия с целью исследования какого-то контента, что канал распространяет и так далее. Хотя на то время он не был руководителем органа досудебного расследования и указаний не мог давать никаких. Эти указания выполняться следователем не могли однозначно. Но имеем то, что имеем. По сегодня не знаю стопроцентно, но якобы это кимінальне обращение не закрыто. Я не имею доступа к ЭРДР и не владею официальной информацией, но по словам оно продолжает расследоваться", - говорит Олег Корецкий.

Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Пятом президенту также вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божко в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

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Теги: news, новости, Украина, ГБР, Прямый, 7dniv, 7dnivinfo  
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