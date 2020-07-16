Как украинизатор Порошенко русский язык защищал

В последние дня партия Петра Порошенко митингует против отсрочки ликвидации русских школ.

Его соратники выходят на улицы с плакатами "Хочешь "русский мир"? Езжай в Донецк", а сам Порошенко вчера проводил под Радой "мовный майдан". Он выступал против принятия законопроекта об отсрочке перехода русскоязычных школ на украинский до 2023 года.

Правда, как оказалось, Порошенко не всегда был столь ярым украинизатором.

В прошлом он обещал остановить закрытие русскоязычных школ в стране и сохранить "статус-кво" для русского языка. То есть позиционировал себя как защитника русскоязычных.

"Страна" вспоминает как это было.

Защитник русских школ

В 2005 году, будучи секретарем СНБО, Порошенко обещал прекратить этот процесс, а заодно и создать телеканал для граждан Украины, которые говорят на русском.

Также он заявлял, что языковую тему раскачивают перед выборами (парламентские выборы 2006 года - Ред.).

"Мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения", - говорил Порошенко.

"Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году", заявлял Порошенко.

По его словам, "проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства".

Эти заявления прозвучали через месяц после инаугурации президента Виктора Ющенко, в чьей команде состоял Порошенко, занявший по итогам первого Майдана пост секретаря СНБО.

"Оранжевой" команде в то время было нужно опровергнуть тезисы оппонентов (Партия регионов, коммунисты) о том, что новая власть намерена ущемлять русский язык. Это было тем более важно, что через год предстояли парламентские выборы, на которых Партия регионов впоследствии заняла первое место и сформировала коалицию.

То есть особо заявлениям Порошенко о защите русскоязычных никто не поверил. А сегодня он и вовсе развернулся на 180 градусов и заявляет, что вопрос национальной безопасности - это наоборот, искоренение русских школ.

Защищал русских, чтобы стать президентом

В 2014 году, в своей предвыборной программе, Порошенко всё еще защищал русский язык. Он обещал не сужать область применения русского языка и вдохновенно цитировал Конституцию.

"Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным в целях обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе", – говорилось в предвыборной программе.

Да и сам он во время предвыборной кампании часто выступал на русском.

"Может нужно защитить права русскоязычного народа? Может быть нужно понять, что им нужно? И тогда уже заниматься этим?" - говорил он, комментируя тему второго государственного языка в стране.

Правда, став президентом, Порошенко сделался самым ярым поборником украинизации в истории Украины - и под занавес своего правления подписал закон о защите украинского языка, который вводит его доминирование во всех публичных сферах - от магазинов и ресторанов до школ, книг и СМИ.

Видимо, личина защитника русскоязычных была нужна будущему президенту, чтобы собрать голоса на юго-востоке страны.

"Гражданских отсечь"

При этом сам Порошенко в быту, семье и не под телекамеры общается только по-русски.

О том, что в семье экс-президента в быту общаются на русском говорил его сын Миша. В 2019 году, на акции перед зданием ГБР, куда Порошенко вызвали на допрос отвечая на вопросы журналистов Миша сказал: "Конечно, в идеале было бы разговаривать по украински, но я говорю по русски".

Он добавил, что репрессий со стороны отца по этому поводу нет, но Порошенко-старший пару раз просил, чтобы он пытался говорить на украинском. А также, что многие люди в его окружении разговаривают на русском.

И сам Порошенко не под камеры говорит на русском. Так, на эпохальном заседании Нацсовета по реформам, где поскандалили Аваков и Саакашвили, Порошенко увещевал оппонентов на чистом русском языке.

В 2019 году сеть облетел эпизод, когда уже перед выборами, когда он метил на второй срок, Порошенко в Белой Церкви командует "отсечь гражданских". Правда, уже на суржике.

"Гажданских отсечь. К нам подтянуть особовий склад. Идут - я в середине особового складу", - раздавал он указания во время встречи с бойцами 72 ОМБр.

Спокойно общался на русском экс-президент и когда он недавно пришел разбираться в ГПУ из-за сообщения о подозрении. В зале суда он выступал на украинском.

И это лишь малая толика видео, на которых Петр Алексеевич изъясняется на родном ему языке - русском.