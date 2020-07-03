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Политика Сегодня, 21:3132
О давлении на судей заявили в Верховном суде

Судьи Верховного суда подвергаются давлению во время рассмотрения дел, как и судьи других украинских судов.

Верховный суд отправил в Высший совет правосудия более 20 обращений относительно давления и вмешательства в работу.

Об этом рассказала председатель Верховного суда Валентина Данишевская в интервью "Интерфакс-Украина". 

По словам Данишевской, из 22 обращений, которые направили в ВСП, рассмотрели лишь часть. Она добавила, что давление на судей во время рассмотрения дела о вкладах Суркисов в "Приватбанк", не единственный подобный случай.

"Но единственный случай, когда это касалось и меня тоже", - добавила председатель ВС.

Однако, Данишевская отказалась рассказать, какое именно давление оказывают на судей ВС, сославшись на то, что не знакома с их заявлениями.

"Думаю, это зависит не только от действий тех лиц, которые пытались повлиять, но и от субъективного восприятия событий судьями", - добавила она.

Напомним, в апреле этого года Верховный суд отложил рассмотрение дела Суркисов против "Приватбанка" из-за давления на судей со стороны средств массовой информации. Судьи планировали обратиться в Офис генерального прокурора и ВСП с заявлением о давлении на суд.

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