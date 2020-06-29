"Большую парламентскую реформу" готовят в Раде

В Украине готовят закон об оппозиции, но парламент нуждается в изменениях и в коалиции.

В законопроекте предлагают расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

Об этом народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова заявила в интервью "Громадскому".

Нардеп считает, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в Раде.

"Очень часто говорят, что коалиционное соглашение - это эти реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть сделки, но должна быть еще большая часть коалиционного соглашения, которая называется "организационная часть", и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся, чтобы была принята эта политическая программа", - сказала она.