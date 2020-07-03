Нардеп, заявлявшая о детях низкого качества, требует разрешить проституцию

Народный депутат от партии «Слуга Народа» Галина Третьякова считает, что в Украине нужно легализировать проституцию.

Об этом она рассказала в интервью «Громадському».

Третьякова заявила, что является сторонницей легализации всего, что возможно. По ее словам, «секс-индустрия у нас была, это одна из самых древних профессий, и тот, кто ее организовывает, так называемые сутенеры, тоже в черной части спектра экономики. Они получают прибыль. Там есть унижение, есть элементы торговли людьми. Эти элементы надо убрать».

Нардеп уверена, что легализация проституции позволит государству ее контролировать, а сотрудники секс-индустрии нуждаются в социальной защите.

По словам Третьяковой, «человек, работающий в этой сфере, потом будет требовать от государства пенсионное обеспечение. Если с ним что-то произойдет, например, несчастный случай, который приведет к инвалидности, и это потребует присмотра, социальные службы будут подключаться. Соцзащита покрывает любого гражданина Украины».

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