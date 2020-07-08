Масштабные обыски проходят в офисах "Укравтодора"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с польскими правоохранителями проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках общего расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.
В Польше задержали бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Обыски проходят в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства.
Кроме того, обыски проходят по месту жительства бывших чиновников государственного агентства и граждан Польши, которые являются вероятными участниками преступной организации.