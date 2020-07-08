Масштабные обыски проходят в офисах "Укравтодора"

На каждом предприятии любого города каждый работник имеет спецодежду. Юридически на законодательном уровне закреплено, что каждый сотрудник должен иметь спецодежду, которая служит не просто символом принадлежности к одной компании или корпорации, но и защищает тело от различных воздействий.

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