 

По делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака были объявлены три подозрения в Польше

Политика Сегодня, 13:5049
По делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака были объявлены три подозрения в Польше

По делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака были объявлены три подозрения в Польше. Кроме того, одно подозрение объявлено и в Украине.

Об этом заявил на брифинге и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

"Мы объявили одно подозрение, которое польская сторона нам передала, следственные действия продолжаются" - заявил он.

Также директор НАБУ Артем Сытник уточнил, что подготовленные детективами и прокурорами в Украине подозрения направлены в Польшу для объявления. Аналогично с польскими подозрениями, которые вручают в Украине.

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Теги: news, новости, Украина, Укравтодор, Новак, 7dniv, 7dnivinfo  
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