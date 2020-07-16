Главные задачи нового главы НБУ назвал Зеленский

Перед главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко стоит задача сохранения независимости НБУ.

В то же время главе НБУ нужны и другие качества.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время представления председателя НБУ сотрудникам центробанка.

Президент напомнил, что поддерживает тезисы о независимости главы НБУ.

В то же время, по его словам, новый руководитель НБУ должен иметь такие качества: профессионализм, мужество и ответственность.

"Возглавить Национальный банк во время непростого финансового кризиса может только смелый и уверенный в себе человек", - сказал он.

"Прежде всего, НБУ должен быть столбом макроэкономической стабильности. А его монетарная политика должна поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной нацвалюты", - сказал Зеленский.

По его словам, также перед главой НБУ стоит задача по минимизации влияния коронакризиса на экономику.

"На ускорение выхода из этого кризиса. Не менее важно внедрить системные решения, которые наконец-то обеспечат две столь долгожданные вещи, это реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан", - добавил президент.