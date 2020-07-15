 

В Ужгороде ПЦР- тесты на коронавирус должны быть бесплатными

Политика Вчера, 23:5772
В Ужгороде ПЦР- тесты на коронавирус должны быть бесплатными

"В Ужгороде ПЦР- тесты на коронавирус должны быть бесплатными", - заявил глава партии ОПЖЗ в Ужгороде, Андрей Погорелов.
«Наш регион страдает от Covid-19. По состоянию на 20 июля – мы в лидерах по количеству зараженных. За сутки заразилось 86 человек, всего в Закарпатской области 4440 случаев заболевания. В последнее время возникла ещё одна проблема, связанная с пандемией.

Как известно, заработок наших местных жителей связан с границей. Ситуация сейчас очень тяжелая и очень много людей, к сожалению, не могут пересекать границу из-за дорогих тестов. В Ужгороде стоимость теста на Covid-19 колеблется в районе 2000 грн., что очень дорого, особенно сейчас, когда многие сидят без работы почти 5 месяцев.

Я считаю, что местная власть должна подумать об ужгородцах и сделать тесты бесплатными. Это актуально и для других жителей Закарпатья, которые, кроме всего прочего, недавно пострадали еще и от наводнений. По моему мнению, у нас ситуация серьезнее, чем во многих других регионах, и государство обязано заботиться о своих гражданах».

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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, Ужгород, 7dniv, 7dnivinfo  
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