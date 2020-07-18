 

Княжицкий: нельзя преследовать "Прямой" за то, что он в некоторой степени оппозиционный

Политика Сегодня, 02:0045
Княжицкий: нельзя преследовать "Прямой" за то, что он в некоторой степени оппозиционный

Телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов.

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"В студии "Прямого" всегда есть представители власти, политики из "Слуги народа". То есть канал занимает объективную проукраинскую позицию. Поэтому не правильно преследовать "Прямой" только за то, что этот канал является в некоторой степени оппозиционное, но соответствует стандартам", - говорит нардеп.

По его мнению, силовики не преследуют каналы Медведчука, тогда как давление испытывают медиа, которые имеют проукраинский повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру, добавляет политик.

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Теги: news, Новости, Украина, Прямой, 7dniv, 7dnivinfo  
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