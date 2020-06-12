Послом Украины в Великобритании был назначен Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.

Указом №286/2020 он уволил с должности посла в Соединенном Королевстве Наталию Галибаренко.

Указом №287/2020 президент назначил на ее место Пристайко.

Напомним, Пристайко с июля 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко назначили главой миссии Украины при НАТО.

Затем 22 мая прошлого года он был назначен заместителем главы Администрации президента, а 29 августа по предложению президента Владимира Зеленского Рада назначила его министром иностранных дел.

При этом 4 марта нардепы проголосовали за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра, что повлекло за собой отставку всего правительства. В тот же день ВР утвердила новый состав Кабмина, где Пристайко был назначен вице-премьером по вопросам евроинтеграции Украины.