Сколько обещаний у Зеленского выполнили за год посчитал вице-спикер Рады

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда за первый год у власти выполнили около 20% предвыборных обещаний.

Среди них вопросы о снятии неприкосновенности и введение ответственности за "кнопкодавство".

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, далее будет сложнее.

"Это вопрос системных преобразований, вопросы экономических реформ. И здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться - посмотрим. Но и у президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось", - добавил он.