Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возможного возобновления водоснабжения оккупированного Крыма из материковой части Украины.
Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко спросил президента о возобновлении поставок воды на полуостров.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, президент ответил "лаконично", что против.
В комментариях к публикации Яременко также спросили о мнении президента относительно выступлений артистов, которые выступали на полуострове: можно ли им гастролировать на материковой Украине.
В ответ нардеп заявил, что не стал бы спрашивать о таком Зеленского.
"Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента", - заверил он.