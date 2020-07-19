Поправки об усилении санкций против "Северного потока-2" одобрил конгресс США

Плата представителей в Конгрессе США единогласно приняла решение об ужесточении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

Также был одобрен проект усиления ограничительных мер в отношении "Турецкого потока".

Об этом сообщается на сайте Палаты представителей Конгресса США.

Данные санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

В прошлом году США ввели санкции против "Северного потока-2", которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы. Но Россия намерена завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.