 

"О влиянии" на премьера и министра энергетики рассказали в ДТЭК

Политика Сегодня, 10:3516
"О влиянии" на премьера и министра энергетики рассказали в ДТЭК

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко опроверг влияние холдинга на назначение членов правительства.

В то же время он гордится, что люди, которые когда-то работали в ДТЭК, сейчас руководят страной.

Об этом Тимченко рассказал в интервью РБК-Украина

На вопрос, было ли влияние со стороны холдинга на назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля, который до этого работал в структурах ДТЭК, он ответил:

"Во-первых, я горжусь, что люди, которые когда-то работали в своей карьере в ДТЭК, становятся руководителями нашего государства. И, я думаю, где-то, хоть чуть-чуть, но мы тоже этому помогли, благодаря и нашей академии, тем программам обучения, которые были, и той культуре, которая есть в компании.

Я не так часто встречал Дениса Анатольевича. Это было тогда, когда у нас были общие совещания с директорами электростанций. Перед тем, как он ушел из компании, я его встретил летом 2019 года на дне компании, на празднике. В тот момент наши пути разошлись, он пошел на государственную службу".

Также Тимченко прокомментировал слухи о возможной связи ДТЭК с Ольгой Буславец, которая исполняет обязанности министра энергетики.

"К сожалению, у Ольги Анатольевны в биографии нет слова ДТЭК. Хотя, я считаю, что у нее была бы хорошая позиция в нашей компании, если бы она захотела работать. Она работала очень долго в энергетике, в министерстве. Естественно где-то на среднем уровне наши руководители взаимодействовали с ней, как с руководителем профильного департамента. И в чем выстроены эти ассоциации, мне сложно комментировать", - отметил гендиректор холдинга.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ДТЭК, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии

Новости по теме

Справедливые тарифы на э/э для населения предлагают установить в ДТЭК
Справедливые тарифы на э/э для населения предлагают установить в ДТЭК
Сегодня, 10:36
Из простоя выходят Шахты
Из простоя выходят Шахты "ДТЭК Добропольеуголь"
11-июл-2020, 15:14
О назначении министра энергетики сейчас говорить сложно - Шмыгаль
О назначении министра энергетики сейчас говорить сложно - Шмыгаль
26-июн-2020, 11:50
Обвинения о попытках изменить
Обвинения о попытках изменить "правила игры" на рынке электроэнергии опроверг ДТЭК
22-июн-2020, 22:29
Одним из лучших работодателей Украины в 2019 году стал ДТЭК
Одним из лучших работодателей Украины в 2019 году стал ДТЭК
31-мая-2020, 05:00

Последние новости

10:41
События
Границы еще 13 стран открыли Украинцам
10:40
Политика
План спасения экономики согласовали лидеры ЕС
10:36
Экономика
Справедливые тарифы на э/э для населения предлагают установить в ДТЭК
10:35
Политика
"О влиянии" на премьера и министра энергетики рассказали в ДТЭК
10:33
Политика
Поправки об усилении санкций против "Северного потока-2" одобрил конгресс США
10:30
Политика
Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возможного возобновления водоснабжения оккупированного Крыма из материковой части Украины
10:24
Политика
Сколько обещаний у Зеленского выполнили за год посчитал вице-спикер Рады
09:22
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.07 (состоянием на 09:00)
08:00
Политика
Послом Украины в Великобритании был назначен Пристайко
06:00
События
Обеспечить беспристрастное расследование убийства Шеремета призвали в ООН
04:00
События
Чрезвычайное положение из-за коронавируса
02:00
Политика
Княжицкий: нельзя преследовать "Прямой" за то, что он в некоторой степени оппозиционный
Вчера, 2020-07-20
23:57
Политика
В Ужгороде ПЦР- тесты на коронавирус должны быть бесплатными
22:32
События
Военную интервенцию в Ливию одобрил парламент Египта
22:17
События
В Киеве произошел взрыв в кафе
20:34
Экономика
О дальнейших траншах МВФ и Всемирного банка рассказал Шевченко
20:31
Политика
Еще одному фигуранту по делу Новака НАБУ сообщило о подозрении
20:22
События
Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные с "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины"
20:17
События
В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля "Краз" и Daewoo Lanos
20:15
События
Более чем на 100 тысяч человек население Украины сократилось в 2020 году

Новости ТОП-7

Правду о Супрун узнали во всем мире. В Украине новость блокируют46847
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.07 (состоянием на 09:00)2561
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.07 (состоянием на 09:00)1796
Чего ожидают от минских соглашений рассказали в ЕС781
Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные с "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины"669
В Сети появился сайт с предложением пройти чипирование519
Нардеп, заявлявшая о детях низкого качества, требует разрешить проституцию353

Досуг

Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
Покупки в Интернет с каждым днем стают все более популярными. Во Всемирной паутине можно приобрести практически все, в включая и новую сантехнику для ванной комнаты.
Вчера, 17:05174
5 причин купить кальян в Украине
5 причин купить кальян в Украине
Покупка кальянных смесей в онлайн-магазине - лучший вариант для всех, кто является поклонником отдыха в атмосфере ароматного и густого дыма.
19-июл-2020, 16:16301
iPhone не включается: что делать?
iPhone не включается: что делать?
Хотя смартфоны от купертинского производителя и отличаются высокой надежностью и стабильной работой, но все же, как и любая другая электроника, «яблочный» девайс может в любой момент столкнуться с той или иной неисправностью.
16-июл-2020, 20:24697
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
На каждом предприятии любого города каждый работник имеет спецодежду. Юридически на законодательном уровне закреплено, что каждый сотрудник должен иметь спецодежду, которая служит не просто символом принадлежности к одной компании или корпорации, но и защищает тело от различных воздействий.
16-июл-2020, 08:55160
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Каждый автовладелец знает, что транспортное средство в определенный момент требует технического осмотра, а затем ремонта и замены тех или иных запчастей. В то же время возникает вопрос: где приобрести качественные детали по максимально выгодной цене?
15-июл-2020, 14:06571
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры остаются одними из популярных на рынке, несмотря на то, что существуют агрегаты с более современной конструкцией. Причина такой популярности: простота эксплуатации, высокая отказоустойчивость, нетребовательность в обслуживании и эффективность работы даже в тяжелых
15-июл-2020, 14:02821

События

Границы еще 13 стран открыли Украинцам
Границы еще 13 стран открыли Украинцам
За неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ
Сегодня, 10:4124
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.07 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.07 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 21 июля в Украине 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:22178
Обеспечить беспристрастное расследование убийства Шеремета призвали в ООН
Обеспечить беспристрастное расследование убийства Шеремета призвали в ООН
Мониторинговая миссия также призвала привлечь виновных в атаках на журналистов к ответственности
Сегодня, 06:0080
Чрезвычайное положение из-за коронавируса
Чрезвычайное положение из-за коронавируса
Чрезвычайное положение ввели на 45 дней
Сегодня, 04:00111
Военную интервенцию в Ливию одобрил парламент Египта
Военную интервенцию в Ливию одобрил парламент Египта
Парламент уполномочил президента страны направить войска в соседнюю Ливию
Вчера, 22:3279
В Киеве произошел взрыв в кафе
В Киеве произошел взрыв в кафе
По данным полиции, взорвалась оставленная под столиком сумка
Вчера, 22:17147
7 Днів