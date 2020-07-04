На захват заложников в автобусе в Луцке отреагировал Зеленский

Президент Владимир Зеленский отреагировал на захват заложников в автобусе в центре Луцка.

Он заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы государства.

"Тревожные новости из Луцка ... Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - отметил глава государства.

Подчеркнем, ранее стало известно, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками. При себе неизвестный имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

В полиции сообщают, что мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой. Правоохранители ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.