Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет дату встречи в нормандском формате в ближайшее время.

Он заявил, что есть подтверждения с немецкой и французской стороны.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

"Есть согласование о том, что Российская Федерация не против встречаться. Думаю, все понимают, как для нас важно встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ждем дату встречи в нормандском формате", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не прекращает работать в минском формат.

"Из-за пандемии COVID-19 мы понимали, что не будет возможности встречаться и переформатировали наши встречи в видеоформат…Я жду того, чтобы завтра было решение о прекращении огня, что очень важно для Украины. Чтобы сберечь жизни наших людей", - сказал президент.