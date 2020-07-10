 

Украина ждет дату встречи в нормандском формате в ближайшее время

Политика Сегодня, 14:1051
Украина ждет дату встречи в нормандском формате в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет дату встречи в нормандском формате в ближайшее время.

Он заявил, что есть подтверждения с немецкой и французской стороны.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой. 

"Есть согласование о том, что Российская Федерация не против встречаться. Думаю, все понимают, как для нас важно встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ждем дату встречи в нормандском формате", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не прекращает работать в минском формат.

"Из-за пандемии COVID-19 мы понимали, что не будет возможности встречаться и переформатировали наши встречи в видеоформат…Я жду того, чтобы завтра было решение о прекращении огня, что очень важно для Украины. Чтобы сберечь жизни наших людей", - сказал президент.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, нормандская, встреча, 7dniv, 7dnivinfo  
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