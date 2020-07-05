Несмотря на позицию ЕС Рада все таки приняла за основу закон о локализации

Верховная рада одобрила за основу законпроект №3739 о локализации для поддержки отечественного машиностроения.

За него проголосовали 248 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как голосовали фракции

Фракция "Слуга народа" отдала 176 голосов за закон, "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 20 голосов, "Европейская солидарность" - 5 голосов и "Батькивщина" - 18 голосов.

При этом фракция "Голос" не поддержала законопроект.

Кроме того, депутатские группы "За майбутнє" и "Довіра" дали 10 и 8 голосов соответственно.

Также "за" проголосовали 11 внефракционных.

Суть закона

Документ предусматривает, что при публичных закупках продукции машиностроения она должна быть хотя бы частично сделана в Украине.

"Хочешь получить заказ от государства Украина - обеспечь долю украинской составляющей в своем товаре на 25-40%. Способы для этого могут быть разные: или используй украинские запчасти, или совершай сбор в Украине", - комментирует проект пресс-служба партии "Слуга народа".

Закон будет действовать для продукции четырех категорий:

городской пассажирский транспорт;

железнодорожный транспорт;

коммунальная и спецтехника;

энергетическое машиностроение.

Стоит уточнить, что требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% предлагается с 2021 года, а с 2024 оно устанавливается на уровне в 40-60%.

Подчеркнем, в СА с Евросоюзом есть отдельная глава, посвященная государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность. Так, описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения (кроме случаев, когда это обосновывается предметом контракта) и условий основания участников тендеров в той же стране, что и заказчик.

Так, ранее Представительство ЕС в Украине сообщило о значительной обеспокоенности в связи с регистрацией в ВР законопроекта №3937.

"Этот законопроект вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет, что по нашей оценке также будет нарушать ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151 (1) Соглашения об ассоциации", - пояснили в представительстве.

В ЕС предупреждали, что это не только подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации, но и, учитывая степень локализации, который требуется в законопроекте (до 60%), де-факто лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках в этих областях.