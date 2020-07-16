Подписание закона об упрощении работы ФЛП разблокировала Рада

Верховная рада разблокировала подписание закона об упрощении работы физических лиц-предпринимателей.

Парламентарии отклонили соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, нардепы не поддержали проект постановления №№2524-П "Об отмене решения Верховной рады Украины о принятии в целом как закона проект закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей". За него проголосовали лишь 49 нардепов.

Отметим, что ранее первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк заявлял, что проект №2524 приняли без ряда важных норм. В частности, осталась обязанность вести бумажную книгу учета.

Напомним, парламентарии окончательно приняли закон 14 июля.