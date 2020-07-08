2 млрд гривен выделили yа ликвидацию последствий наводнений

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О государственном бюджете".

Документ увеличивает резервный фонд на непредвиденные расходы на 2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины направят 2 млрд гривен.

"Закон увеличивает на 2 млрд грн резервный фонд, сформированный в Госбюджете для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета", - говорится в сообщении.

Таким образом, документ регулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций.