В январе начнутся переговоры о пересмотре Соглашения с ЕС

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины настаивает на пересмотре условий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Официальные переговоры начнутся в январе 2021 года.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина.

"В соответствии с положениями Соглашения у нас есть 5 лет до просмотра. И в январе мы уже сможем начать официальные переговоры о пересмотре. Пять лет у нас был своего рода stand still", - сказал он.

По его словам, сейчас идут неофициальные консультации, проходит совместная экспертная оценка. На октябрь запланирован следующий саммит Украина-ЕС, где будут намечены шаги и договоренности, по которым начнутся переговоры с января нового года.

"Мы будем акцентировать, форсировать. Нам важно интегрироваться в цепочки, важно иметь нулевой торговый баланс с нашими партнерами. С Евросоюзом у нас отрицательный торговый баланс. Мы в долгосрочной перспективе не можем иметь минусы с торговыми блоками", - добавил он.