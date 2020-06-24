Украинский закон о референдуме оценила Венецианская комиссия

Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод относительно законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

В целом законопроект демокартичний, но некоторые положения нужно уточнить.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Европы.

Комиссия дала рекомендацию четко прописать, что по вопросам общенационального значения не должно быть дополнительных критериев при условии, что будет собрано установленное количество подписей.

“В противном случае, если сбор значительного количества подписей не является доказательством национального значения, должны быть другие четкие объективные критерии для того, чтобы предлагаемый вопрос считалось таким, что имеет общенациональное значение”, - сказано в рекомендациях.

Какие еще рекомендации опубликовала Венецианская комиссия: