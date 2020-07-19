В Украине появится "черный список" граждан

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования списка лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями.

Список будет формироваться на основании, в том числе, судебных решений.

Соответствующее постановление сегодня поддержали на заседании правительства.

В частности, Государственную службу финансового мониторинга обязали сформировать такой перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.

В такую базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.

Как уточнили в Министерстве финансов, информация будет подаваться в Госфинмониторинг СБУ и МИД для включения в список. Эти же органы будут рассматривать запросы относительно исключения лиц из указанного перечня террористов. Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.