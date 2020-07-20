Влияние России на голосование за Brexit отрицает Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отрицает любую информацию о том, что Россия повлияла на ход референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit).

По словам Джонсона, нет никаких доказательств российского вмешательства.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом Джонсон отреагировал на призыв парламентского комитета по разведке и безопасности расследовать, не вмешивалась ли Россия в голосование по Brexit в 2016 году.

"Люди этой страны голосовали за Brexit не из-за давления со стороны России или российского вмешательства - они проголосовали, потому что хотели вернуть себе контроль", - заявил британский премьер.