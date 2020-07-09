 

Зоя Темнохудова: "Современные женщины с легкостью разобьют пресловутый "стеклянный потолок" в политике"

Политика Сегодня, 09:4847
Зоя Темнохудова: "Современные женщины с легкостью разобьют пресловутый "стеклянный потолок" в политике"

"Не могу поверить, что мы с вами пробили самую большую на сегодня трещину в этом стеклянном потолке... И если здесь есть девушки, которые не спали, чтобы посмотреть прямую трансляцию, то знайте: я могу стать следующей женщиной-президентом, но одна из вас - на очереди". Эти слова Хиллари Клинтон произнесла в июле 2016 года, когда стала кандидатом на пост президента США от Демократической партии. В итоге ей так и не удалось пробить этот потолок, но Хиллари Клинтон не случайно выбрала место для избирательной ночи. Конференц-центр Джевитса имеет самый большой стеклянный потолок в Нью-Йорке и был бы идеальным местом для празднования победы на выборах первой в истории США женщины-президента. Однако поражение Клинтон скорее противоречит общемировой тенденции, потому что за минувшие 10 лет число женщин, избранных на руководящие должности, в мире возросло вдвое.
Поэтому сегодня, когда говорят о невозможности добиться успеха женщине-политику, чаще уже говорят не «стеклянный потолок», а «липкий пол», подразумевая, что сейчас от успеха на избирательном поприще женщину больше сдерживают внутренние факторы, чем внешние. О роли современной женщины в политике, мы поговорили с известным адвокатом Закарпатья, делающей первые шаги в политике, помощницей народного депутата Виктора Медведчука Зоей Темнохудовой.

- Говорят, что если женщина врывается в так называемый закрытый мужской клуб, диктующий глобальную политику, то мир встает с ног на голову. Вы согласны с этим?
- Не совсем. Хотя я понимаю, о чем вы говорите. Ведь в нашем обществе еще очень сильны некоторые стереотипы. Например, кто-то из политологов всерьез рассуждает о том, что мужчины - с Марса, а женщины - с Венеры, а потому в политике никогда не смогут понять друг друга. Сегодня, с распространением таких понятий, как «толерантность», «эмансипация» и «равноправие», многие женщины в карьере и в жизни даже приходят к тому, чтобы уподобиться мужчинам, подавляя в себе все «женское», что в них есть. Эмоции на людях, флирт с коллегой или же материнская забота о подчиненных в бизнесе уже давно считается непрофессиональным поведением. А что же в политике? Здесь все еще сложнее. Женское лидерство в политике становится сенсацией, аномалией, а значит, критики следят за ним еще пристальнее, ожидая превратить малейшие политические промахи в прямое следствие того, что лидер носит юбку. В результате многие политические деятельницы стараются не лезть со своим уставом и играют по устоявшимся правилам. При этом все же изредка самые уверенные дамы прибегают к некоторым типичным женским хитростям и уловкам. И именно они-то и придают текущей политической ситуации качественно новый импульс.
На мой взгляд, одним из первых стереотипных клише, которым давно пора занять место на свалке истории, должно стать мнение, что женщинам в политике делать нечего. Мужчины полагают, что слабый пол должен сидеть дома и растить детей. Великие же свершения надо оставить второй половине – более сильной. Тем не менее история регулярно опровергает этот тезис. Оказывается, на протяжении сотен веков регулярно к власти приходили женщины, оказывая порой значительное влияние на судьбы государств.
- Очевидно, что влиять на судьбы государств можно прежде всего из стен парламента. Вы знаете, что Верховная Рада нынешнего созыва ворвалась в топ-10 стран с наибольшим процентом женщин-депутатов?
- И это в принципе очень положительная тенденция. Согласно Конституции Украины, равенство прав женщин и мужчин обеспечивается, в частности, предоставлением равных возможностей в общественно-политической деятельности. При этом, по данным отчета Всемирного экономического форума, Украина, даже не смотря на указанный вами факт, все еще занимает только 59-е место (из 153) в рейтинге гендерного равенства, а в области политических возможностей для женщин – 83-е место. Поэтому украинский парламент еще далек от гендерной сбалансированности, но тенденция обнадеживает. Если в первом созыве было только 2,5% женщин (12 из 475 депутатов), то в нынешнем созыве – 20,6% (87 из 423 нардепов).
Во втором созыве Рады женщины составляли 4,1% всего состава (18 из 436 депутатов), в третьем – 8% (38 из 477), в четвертом – 5,5% (28 из 509), в пятом – 8,7% (42 из 483), в шестом – 7,8% (42 из 541), в седьмом – 9,6% (46 из 478), в восьмом – 12% (56 из 468). Однако впервые женщины в руководстве парламента появились только в восьмом созыве. Сначала Оксана Сыроид заняла пост заместителя спикера, затем Ирина Геращенко стала первым вице-спикером. В нынешнем созыве Рады единственная женщина в президиуме – заместитель спикера Елена Кондратюк.
Отмечу также, что в новом Избирательном кодексе прописаны гендерные квоты на уровне 40%: в каждой пятерке избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины. Поэтому гендерная ситуация в следующих созывах Рады должна улучшиться.
В целом же напомню, что вся вторая половина 20 века характеризуется прорывом женщин в высшие эшелоны власти. Это в основном характерно для Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки (Карасон Акино в Индонезии, Бенадир Пхуто в Пакистане, Маргарет Тэтчер в Великобритании). Последние 20 лет женщин в политике все больше и больше, причем на самых ведущих должностях. Это не только главы государств — например, Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании), Ангела Меркель (канцлер Германии), это и министры обороны в скандинавских странах, в Испании. И в парламентах многих западных стран больше 30 процентов женщин, а в странах Скандинавии подходит к половине.
- На ваш взгляд, а сколько должно быть женщин в парламенте?
- Я, безусловно, имею свой взгляд на эту ситуацию. Но есть же и статистика ООН, согласно которой, если в парламенте меньше 20 процентов женщин — то не решаются проблемы детей, если меньше 30 процентов — не решаются проблемы женщин. Так, в таких странах, как США, Бразилия, Великобритания, Франция, Тунис, Кения, Индия, Япония, Таиланд и Австралия, женщины составляют до 10% парламентариев. Следующая большая группа стран – это страны, где представительство женщин в парламентах составляет от 10 до 20%. В их числе Канада, Испания, Италия, Польша, Ангола, Ирак и Новая Зеландия. В группе, состоящей из 6 стран, женщины в парламенте составляют от 20 до 30%. Это Украина, Китай, Исландия, Нидерланды, Австрия и Германия. Наконец, к последней группе, где 30–50% женщин в парламенте, относятся Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Куба и Гвинея.
Парламенты, где женщин больше 40%, чаще принимают решения, которые способствуют инклюзивности, преодолению бедности, минимизации экологических рисков и "качественному" экономическому росту. Самые яркие примеры – парламенты Финляндии (47%), Норвегии (41,4%) и Швеции (43,6%).
Правда, в этом вопросе существует еще один аспект – в некоторых странах, которые переживают непростые общественные процессы, либо конфликты, процент женщин в органах представительской власти также достаточно высокий, (пример Руанды, Боливии, Никарагуа). К слову, это связано с желанием общества снизить градус напряжения.
Если спуститься с национального уровня на местный, ситуация может показаться не столь печальной. По итогам местных выборов 2015 года в областных советах женщин-депутатов 18%, а в городских – чуть больше 24%. Есть прогнозы, что по итогам предстоящих местных выборов этот процент вырастет еще на пару пунктов.
- Выходит, положительные изменения начинаются "снизу"?
- Как говорится, не всё так однозначно. Просто партии предпочитают "отдавать" женщинам-кандидатам менее престижные места. Общая закономерность такова: там, где, речь идёт о "ресурсных" должностях, принято апеллировать к политической целесообразности (что бы это не значило). Там, где место "не прокормит" – можно сыграть по правилам.
- Вероятно, женщинам в политике придется чем-то жертвовать на личном фронте. Или это ошибочное мнение?
- Абсолютно ошибочное. На основании данных исследования компании PWC портрет современной женщины-лидера выглядит так. Это женщина 37,5 лет, воспитывающая одного ребенка и обладающая значительным профессиональным опытом (61% из них занимают руководящую должность более 5 лет). Она хорошо образована: 40% опрошенных женщин имеют два или более высших образования, а 9% – степень МВА или ученую степень. При этом, работая, женщина не забывает о семье и находит время для хобби. До 78% опрошенных отдают предпочтение активным видам досуга. Деловые женщины посвящают свободное время в основном спорту и фитнесу (20%), путешествиям (14%) и танцам (8%). Особого упоминания достоин тот факт, что большинство опрошенных женщин (58%) не собираются останавливаться на достигнутом и стремятся к дальнейшему карьерному росту.
- Прокомментируйте с точки зрения адвоката: женщинам-политикам будет выгодней избирательная система с открытыми списками?
- Не факт, ведь им придется соревноваться не только за голоса избирателей, но и за партийный рейтинг. Кстати, есть и такая закономерность: если партия выступает против определенных групп населения и склонна в своей деятельности к дискриминации, количество женщин в её рядах будет уменьшаться. Правый разворот к консерватизму и "традиционным ценностям" актуализирует общественные предубеждения: мол, политика – не женское дело. Если женщина – это прежде всего "хранительница очага", значит, уход в "мужскую" сферу автоматически превращает её в "плохую" мать, жену, хозяйку… Даже попав во власть, женщины сталкиваются с якобы "традиционным" делением на hard и soft политику. Грубо говоря, оборонка, инфраструктура и экономика – мужчинам. Образование, медицина и (возможно) социалка – женщинам.
Плюс пресловутый "стеклянный потолок". Как бы там ни было, но в 21 веке сделать топ-карьеру в политике нашим женщинам по-прежнему намного сложней, чем мужчинам. Между тем, как свидетельствуют некоторые международные исследования, именно женщины способны привнести в публичную политику уникальные качества, которые в итоге сыграют роль "предохранителей" от нездоровых перекосов. К примеру, женщины на 20% чаще, чем мужчины, вкладывают ресурсы в будущее – главным образом, образование и здоровье детей. В силу двойной нагрузки (работа плюс домашние обязанности) и, как следствие, привычки экономить время, они больше склонны к устойчивому развитию, а не достижению быстрых результатов. Другими словами, ищут системные ответы на вызовы, а не "рубят с плеча".
Так, первая леди, а также талантливый политический деятель Филиппин Имельда Маркос, получила от журналистов прозвище «стальная бабочка»: за ослепительную красоту и способность сохранять холодный рассудок в самых неожиданных политических ситуациях. В разгар холодной войны в качестве специального представителя президента Имельда успела совершить десятки дипломатических миссий и выстроить неплохие отношения с представителями как коммунистических, так и капиталистических держав. Более того, именно она сумела убедить ливийского лидера Муамара Каддафи выступить посредником между правительством Филиппин и исламскими сепаратистами. Позднее Имельда намекала на то, что она попросту понравилась ливийскому лидеру.
Санна Марин — третья женщина-премьер в истории Финляндии. А в ее правительстве 12 из 19 министров — женщины. Это второй показатель в мире после Испании. Правительственная коалиция, которую возглавляет Марин, кроме социал-демократов, состоит еще из четырех партий. Их лидеры тоже женщины — и трем из четырех меньше 40 лет. Почти половина депутатов парламента Финляндии, 47% — также женского пола. Экс-премьер страны Александр Стубб даже написал по этому поводу в твиттере: «Моя партия сейчас не в правительстве, но я рад, что лидерами пяти партий, находящихся у власти, являются женщины. Это показывает, что Финляндия — современная и прогрессивная страна. Большинство в моем правительстве также составляли женщины. Когда-нибудь пол не будет иметь значения во власти. А пока они — первопроходцы». Достижения в экономике и социальной сфере Финляндии за последние несколько лет очетливо говрят, что такое гендерное соттношение – правильное и приносит свои результаты. Финляндия — четвертая в мире в рейтинге Gender Gap Index, который измеряет ситуацию с равенством полов в различных странах (для сравнения, Украина — 65-я). Заработные платы женщин и мужчин в Финляндии почти не отличаются — страна на седьмом месте в мире по этому показателю. Женщины могут сочетать материнство с работой благодаря щедрой социальной помощи, в частности, возможности отцу брать оплачиваемый декретный отпуск. Именно поэтому премьер, которая является мамой двухлетнего ребенка, в Финляндии не выглядит необычно. А финская система школьного образования стабильно занимает первое или второе места в мировых рейтингах.
- А что вы скажете о своей профессии? Работа адвокатом – это плюс или минус для женщины, которая решила часть своей жизни посвятить политике?
- Безусловно, знание законов, законодательной техники – очень важны для политика любого ранга, и если честно, на любом гендерном уровне. Поэтому можно вести речь не о том, выгодно ли женщине быть юристом, чтобы стать политиком, а имеет ли вообще эта профессия особенные политические преференции. Отвечая на этот вопрос, скажу коротко - да, юристы в парламенте нужны. Но национальная особенность нашей политики заключается несколько в ином. Ведь известных и креативных юристов во власти у нас всегда было достаточно – но при этом всегда не хватало выдающихся и честных управленцев. Возможно, увеличение числа женщин в украинской политике изменит и эту тенденцию тоже.
— И все же. Политика, как известно, требует выносливости, умения действовать жестко и бескомпромиссно. Должны ли женщины-политики обладать преимущественно маскулинными чертами характера?
— Жесткость, бескомпромиссность и выносливость — черты, которые в равной степени присущи и женщинам, и мужчинам, но реализуются они по-разному. Женщины реализуют их очень неброско, буднично. Мужчины же склонны разыгрывать настоящие «драмы мужества» и не прочь «снять сливки» со своей смелости и несгибаемости в экстремальных видах спорта или «конфликтных» профессиях. Мне кажется, политическая история уже развеяла миф о маскулинности женщин-политиков. Политическая активность предполагает в первую очередь умение органично влиться в обстановку и действовать, правильно сочетая прагматизм и интуицию. Ни тем, ни другим Бог женщин не обидел. Собственно говоря, эти качества и составляют пресловутую «феминность». Хотя, конечно, женщинам, принявшим близко к сердцу ее «глянцево-журнальный» вариант, для которого характерны такие черты, как уступчивость, потакание собственным слабостям, зацикленность на любви и мужчине, то есть «вариант Мэрилин Монро», в политике делать нечего.
— И напоследок. В истории выборов Украины уже не один раз были попытки создать чисто «женские» партии. Но каждый раз они терпели неудачу. Почему?
— Я могу назвать целый комплекс взаимосвязанных причин. Это четыре «отсутствия» — продуманной программы действий, выверенной предвыборной стратегии, достаточной финансовой базы и харизматических личностей в руководстве партии. И одно «наличие» — недоверия избирателей в способность женщин-политиков принести реальную пользу. Но все это поправимо. Историческое время работает на гендерное равенство в обществе и паритетную демократию в органах власти. А женщины, как известно, быстро учатся.

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Теги: news, новости, Украина, Темнохудова, ОПЗЖ, политика, 7dniv, 7dnivinfo  
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