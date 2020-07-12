О якобы выходе Украины из минских соглашений снова заявили в России

Российская сторона не исключает, что постановление Верховной рады Украины о местных выборах может быть расценено как выход Киева из минских соглашений.

В связи с этим от Украины требуют разъяснений.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают "РИА Новости".

По ее словам, Москве не ясно, что означает последнее постановление Рады по местным выборам и пресс-релиз украинского президента, поэтому не исключено, что это может расцениваться как выход из минских соглашений по Донбассу.

Россию как сопосредника минского процесса, участника контактной группы, "минского формата" данная ситуация, естественно, не может не беспокоить. Мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу, призываем наших германских, французских партнеров по "нормандскому формату" и международные структуры дать принципиальную оценку сложившейся ситуации", - добавила Захарова.