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Политика Сегодня, 20:1767
На расшифровке всех пунктов минских соглашений настаивает Зеленский

Украина настаивает на расшифровке каждого пункта минских договоренностей.

Расшифровка поможет понять, какие именно пункты может выполнить украинская сторона.

Об этом на пресс-конференции в Станице Луганской заявил президент Украины Владимир Зеленский

Как пояснил президент, Украина хочет получить ответы на все вопросы, которые касаются выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Тогда мы будем знать и будем видеть, в состоянии ли выполнить это, или не в состоянии, как это будем (выполнять - ред.), кто отвечает (за выполнение - ред.). Все эти вопросы, которые вас интересуют, есть (на переговорах - ред.) в Минске и на Банковой, мы все их поднимаем. Каждый раз, просто читая пункт, говоря о том, что запрещено оружие, использование, кто отвечает - это целая история. Мы хотим мелочи, и в мелочах будут ответы на все вопросы", - подчеркнул он.

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Теги: news, новости, Украина, Минские, договоренности, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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