Шмыгаль назвал условия получения транша от ЕС

Для получения второй части макрофинансовой помощи от Европейского союза Украине необходимо выполнить специальные требования.
Только после выполнения этих требований Украина получит транш в размере 600 млн евро.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
По словам Шмыгаля, получение второго транша от ЕС будет возможным только после выполнения специальных условий:
- управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;
- реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;
- внедрение IT-решений;
- реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;
- продолжение реформы государственной службы;
- улучшение бизнес-климата;
- продолжение расширения полномочий частных исполнителей;
- вопрос послесудебного урегулирования споров;
- поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;
- секторальные реформы и государственные предприятия.
Премьер отметил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.
Кроме того, в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.
"По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы - это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием", - добавил Шмыгаль.