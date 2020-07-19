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Политика Сегодня, 11:2298
Евросоюз ждет, что Россия поддержит усилия Украины, выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на боевиков для установления мира на Донбассе

Евросоюз ожидает, что РФ ответит на усилия Украины по выполнению Минска.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Европейская служба внешних связей.

Он приветствовал соглашение о дополнительных мерах по прекращению огня с 27 июля и подчеркнул необходимость достижения прогресса в имплементации мер, согласованных в ходе парижского саммита в декабре 2019 года.

Глава европейского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений.

Кроме того, Боррель и Шмыгаль обсудили проведение реформ в Украине. Европейский чиновник заверил, что Брюссель готов и впредь оказывать поддержку.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Россия, Минские, соглашения, 7dniv, 7dnivinfo  
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