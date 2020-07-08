ЦИК заявил что местные выборы будут проходить в сложных условиях

Местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях из-за изменения избирательного закона и пандемию коронавируса.

В центральной избирательной комиссии говорят, что базовой вещью должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса.

Об этом заявил член комиссии Андрей Гевко, передает пресс-служба ЦИК.

По его словам, при таких условиях непросто будет происходить и организация голосования и подсчет голосов избирательными комиссиями и установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями.

Гевко добавил, что ЦИК совместно с Кабинетом министров, Министерством здравоохранения приложит усилия и предпримет необходимые меры, чтобы местные выборы прошли безопасно.