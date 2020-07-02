Изменить реформу ГАСИ, которую представил президент предлагают в Офисе простых решений

Внесение изменений в реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции может приостановить ее внедрение, из-за чего сфера градостроительства будет и дальше пребывать в состоянии неопределенности.

Об этом говорится в статье РБК-Украина.

В частности, ряд изменений были инициированы на круглом столе в Офисе простых решений и результатов во главе с Михаилом Саакашвили при поддержке Конфедерации строителей Льва Парцхаладзе.

Так, организаторы дискуссии предложили создать градостроительный кадастр в качестве единственного источника градостроительной информации.

Кроме того, было предложено ликвидировать системы контроля за объектами в категории СС1 или разрешения проектировать и начинать строительство без получения технических условий (ТУ) на водо-, тепло- и электроснабжение, которые можно будет получать до принятия в эксплуатацию законченного объекта.

Стоит отметить, что предложения реформы, озвученные на круглом столе, вызвали в экспертной среде, в том числе и среди присутствовавших на круглом столе в онлайн-режиме, достаточно неоднозначную реакцию.

"Изначально на внедрение реформы отводилось 2-3 месяца, но уже прошло почти шесть, и реформа продвигается несколько медленнее, чем было запланировано. Два новых органа, призванные заменить ГАСИ созданы, Единая электронная система градостроительства запущена совсем недавно и пока только в экспериментальном режиме", - говорится в статье.

Напомним, презентация своего видения плана реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции и строительной отрасли Офисом Михеила Саакашвили состоялась, в среду, 22 июля, в режиме видеоконференции.

Реформа градостроительства была запущена еще в марте этого года.

Главной ее составляющей стала ликвидация ГАСИ как коррумпированного органа, взамен которого запланировано создание трех других структур – Центральной сервисной службы, Госагентства технического регулирования и Государственной инспекции градостроительства.

Ранее сообщалось, что ликвидацию ГАСИ сейчас пытаются остановить через суд.