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Политика Сегодня, 14:2766
Повысить зарплаты работникам транспорта Киева призвал Пальчевский

Бизнесмен Андрей Пальчевский считает необходимым повысить зарплаты работникам столичного транспорта.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". 

"Стопроцентно мы повысим зарплаты работникам транспорта Киева. Нет никаких сомнений в необходимости это сделать", - считает он.

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" так же отметил, что группа экспертов в вопросах экономики, с которыми он ведет работу, просчитала большие потери бюджета Киева.

"В киевском бюджете около двух миллиардов долларов. Это сопоставимо с бюджетами небольшой страны. Мы с экономистами подсчитали, что у нас исчезает примерно до 20-25%. То есть до четверти киевского бюджета исчезает в руках чиновников. Потому и такая конкуренция (ред. – на должность мэра Киева). Без всякого сомнения, мы можем себе позволить повышение зарплат, если не выбрасывать деньги", - отметил он.

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Теги: news, новости, Украина, Пальчевский, 7dniv, 7dnivinfo  
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