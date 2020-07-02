В защиту вкладчиков недостроя в Киеве выступили в Раде

Депутатское объединение "Антирейдерская коалиция" написало обращение в Офис генерального прокурора и к министру внутренних дел из-за ситуации с недостроем ЖК "Министерский" в Киеве.

Об этом написал народный депутат Александр Качура на своей странице в Facebook.

"Люди просят одного - прекратить давление Нацполиции на добросовестного застройщика, который взял на себя обязательства завершить объект. До этого долгое время строительство было остановлено в связи с рейдерским захватом компании. Полиция должна наказывать бандитов, которые выводили средства из фирмы-застройщика и разворовывали имущество, а не мешать пострадавшей стороне получить ключи от квартир", - пишет нардеп.

По его словам, результатам встречи с представителем Офисом генпрокурора стала договоренность о том, что будет проведен прием с профильным заместителем генерального прокурора и представителями инициативной группы застройщика.

Напомним, в четверг, 23 июля, вкладчики ЖК "Министерский" пришли под стены Офиса Генерального прокурора с требованием прекратить давление на компанию, которая достраивает объект. Как известно, долгое время строительство было

Заказчик строительства ЧАО "Энергополь-Украина" - вывело имущество на другую компанию на общую сумму 250 млн грн.

Конечным бенефициарным собственником "Энергополь-Украина" является польская компания "Всходни инвест", которой руководит крупный предприниматель из Польши Ежи Вишневский.

Ранее Качура, выступая с трибуны парламента, заявил, что в "Антирейдерскую коалицию" обратились пострадавшие вкладчики, которые попросили защитить их от бывшего директора, экс-заместителя директора по юридическим вопросам Дениса Степанова, а также владельца компании Шемански Дариуша.

26 апреля 2019 года Главное управление Нацполиции Киева внесло в ЕРДР сведения об открытии уголовного производства №12019100050003152 по признакам преступления, предусмотренного ч.4. ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

4 октября 2019 года Голосеевский районный суд Киева наложил арест на ряд квартир и нежилых помещений в ЖК "Министерский" (дело №752/20622/19).