Недостатки и преимущества новой системы выборов: интервью с Андреем Погореловым

25 октября в Украине пройдут местные выборы. Во время интервью с Андреем Погореловым на канале "ТРК Первый Кабельный» говорили о том, как новая система повлияет на выборы.

"Из очевидных проблем - для избирателей процедура сложнее предыдущей, ведь выбирать нужно будет отдельно и партию и кандидата. Если вы видели образец бюллетеня то сразу поймете о чем речь. В новой системе есть свои недостатки, но и преимущества тоже."

Традиционно проголосовать за местных депутатов, городского или сельского главу приходит каждый второй избиратель - 46% от всех избирателей страны. Это немного меньше, чем на президентских и парламентских, потому что у избирателей, что у политиков похожи предпочтения - центральная власть влечет больше, чем местная.

С какими вызовами придется столкнуться 25 октября и почему выборы в октябре будут иметь для региона важное значение? На эти и другие вопросы искали ответ у гостя программы.