Не трогать закон о госзакупках ЕС призвал Киев

Европейский Союз в очередной раз предостерег украинских политиков от попыток локализовать машиностроение в стране.

Недовольство у европейских партнеров вызывает законопроект №3739, который призван ограничить доступ к публичным закупкам продукции, при производстве которой не использовались украинские компоненты.

Об этом представительство ЕС в Киеве заявило в ответ на запрос DW.

Так, дипломаты прокомментировали принятый 21 июля в первом чтении Верховной Радой проект закона №3739 и сопутствующее ему постановления Кабинета министров. По мнению представителей ЕС, эти документы нарушают принцип недискриминации, который заложен в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Кроме того, документы не соответствуют возложенным на Украину обязательствам в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии Сovid-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - считают европейские дипломаты.

В представительстве ЕС в Киеве отметили, что повышение прозрачности госзакупок способствовало тому, что украинские потребители стали получать за свои деньги больше, чем раньше. Также украинские предприниматели получили новые возможности для бизнеса. Дипломаты называют этот факт "одним из главных достижений постмайданных правительств".

В дипмиссии подчеркнули, что Евросоюз будет продолжать настаивать на своей позиции по этому поводу столько, сколько будет необходимо". Отвечая на вопрос об ответных шагах Брюсселя, в дипломатической миссии ЕС отметили, что они будут зависеть от решений, принятых Украиной.