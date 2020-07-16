Скорейшего подписания с ЕС соглашения о едином авиационном пространстве хочет Шмыгаль

Киев стремится как можно скорее подписать соглашение об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом.

Об этом в субботу, 25 июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель, передает пресс-служба правительства.

Так, во время встречи с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем наш премьер выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над Общей декларацией Шестого Саммита Восточного партнерства.

Премьер подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач программы "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными.

"Я говорю о подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее", - заявил Шмыгаль.

Кроме того глава правительства заявил, что рассчитывает на поддержку Европейской Комиссии в этом вопросе.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", - добавил Шмыгаль.

Европейское общее авиационное пространство (ОАП) - двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство. Переговоры о ОАП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.