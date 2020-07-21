Телефонный разговор с Путиным провел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время разговора Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Путин поддержал достижение договоренности о всеобъемлющем прекращении огня, которое должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

"Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - рассказали в пресс-службе.

Президенты также обсудили закон об особом статусе Донбасса, находящийся на рассмотрении в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, а также закон о децентрализации, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины. О чем именно говорили, не уточняют.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения украинских политзаключенных, которых удерживают на территории России и оккупированного Крыма.

"Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына", - добавили в ОП.

Также президенты обсудили детали взаимодействия по разминированию Донбасса, разведению сил и средств и открытию новых пунктов пропуска на линии соприкосновения, а также обеспечению доступа Красного Креста к пленным и беспрепятственной деятельности наблюдателей ОБСЕ.