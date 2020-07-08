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Политика Сегодня, 13:5948
Нового прокурора Киева назначила Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры города Киева нового руководителя.

Им стал Олег Кипер, ранее занимавший должность заместителя прокурора.

Об этом РБК-Украина сказала спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Венедиктова отметила, что ожидает от нового руководителя столичной прокуратуры эффективной и слаженной работы.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - отметила генпрокурор.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал различные должности - от следователя прокуратуры до замначальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

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Теги: news, новости, Украина, Венедиктова, Кипер, прокурор, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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