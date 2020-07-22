Военно-гражданскую администрацию в Северодонецке создал Зеленский

Президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области.

Глава государства создал ее на выполнение закона о ВГА.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства №297/2020.

"Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - указано в тексте документа.

Зеленский поручил командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с ЗУ "О военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием ВГА.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, ВГА - временный государственный орган при Службе безопасности Украины. Он действует в районе отпора вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей, предназначен обеспечивать действие Конституции и законов Украины, а также обеспечивать безопасность и нормализацию жизнедеятельности населения, правопорядок и недопущение гуманитарной катастрофы.

Напомним, ранее глава государства подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске.