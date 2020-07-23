Чубирко: Заявление Сергея Гайдая основывается на его коварных умыслах

Бывший глава Мукачевской РГА во времена президентства Петра Порошенко, председатель фракции и депутат Мукачевского райсовета от "БПП" и по совместительству председатель военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай сегодня в СМИ заявил, что в прифронтовых зонах местные выборы проводить не нужно.

Президенту Владимиру Зеленскому следует обратить внимание на такие действия и громкие заявления своего так называемого "подчиненного", ведь становится непонятно, чьи интересы он сегодня защищает в своем "кресле" - интересы жителей Луганской области или все же коварные намерения своего "непосредственного руководителя" Петра Порошенко, который за время своего правления государством не смог достичь мира в Украине и теперь пытается помешать другим в урегулировании мирного вопрос. Получается, Владимир Зеленский назначил на должность военно-гражданской администрации Луганской области очередного "порохобота", который работает в интересах "партии войны", а не мира и спокойствия в Украине. Ведь "аппетит разворачивается во время еды" - сначала прифронтовые территории оставить "без голоса", а за неделю услышим и о всей Луганской области.

Возникает вопрос: почему заявления о нецелесообразности проведения выборов в Луганской области не звучали во время президентских выборов, когда именно в том регионе во втором туре ныне действующий президент с рекордным отрывом (набрав 89,44% голосов) победил "седовласый ледокол" и бывшего начальника Сергея Гайдая Петра Порошенко?

Именно поэтому сегодня С. Гайдай, как "верный" подчиненный активно агитирует Владимира Зеленского не проводить выборы в Луганской области, чтобы в очередной раз не получить поражение и не потерять свою должность. Господин Гайдай, очевидно, выполняет прямое указание Порошенко, а Зеленского стремится приучить воплощения своих "грязных планов".

Кроме того, Сергей Гайдай до сих пор не сложил депутатские полномочия члена фракции "БПП" в Мукачевском районном совете.

Стоит напомнить, что Сергей Гайдай на руководящих должностях уже годами и о его так называемых "деяниях" постоянно пестрели и до сих пор пестрят страницы СМИ. Он намерен сорвать местные выборы в Луганской области, чтобы, прежде всего, сохранить свой пост. Ведь заранее известно, и он это понимает, что партия "Слуга народа" с треском проигрывает в Луганской области на местных выборах, поскольку до сих пор команда Зеленского никоим образом не повлияла на мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Поэтому он своими "продуманными" заявлениями и подстрекает нынешнего президента Зеленского отменить местные выборы на Луганщине, ведь победу здесь все равно получит "Оппозиционная платформа-За жизнь".

В завершение хочу еще раз обратить внимание господина Зеленского на то, кого президент собрал вокруг себя - людей, которые бессмысленно и нагло пытаются помешать установлению мира на Донбассе и действуют в интересах предыдущей, преступной власти, которая развязала войну в Украине".









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