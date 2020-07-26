Трехдневные переговоры по контролю над ядерными вооружениями начали США и Россия

В Вене (Австрия) начались трехдневные переговоры между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями.

Переговоры являются важным фактором международной безопасности.

Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что в ходе первого раунда в прошлом месяце стороны обсудили последнее действующее двустороннее соглашение - договор СНВ-3 (договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, - ред.).

Этот договор ограничивает число развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей, которые может иметь каждая страна.

После переговоров 22-23 июня в Вене спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что он и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков достигли достаточного прогресса. Стороны надеются заменить договор СНВ до его истечения в феврале новым соглашением.