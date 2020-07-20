О подготовке ОПЗЖ к выборам мэров рассказал Рабинович

Перед тем как назвать кандидатов на пост мэра, политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" проводит углубленное социологическое исследование по всем городам Украины.
Об этом сообщил народный депутат Украины, сопредседатель партии Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.
"Меня все чаще спрашивают о том, кого и в каких городах мы будем выдвигать на мэров. Никакой конспирологии. Мы проводим углубленное социологическое исследование по всем городам. По людям. По проблемам. Будут результаты – будут кандидаты", - написал нардеп.
Политик отметил, что предварительно политсила определилась с кандидатом на пост мэра Харькова.
"Исключением стал Харьков - там мы выдвинули Александра Фельдмана. Он член нашей фракции и имеет второй (пока) рейтинг в городе", - добавил народный депутат.
Он также отметил, что других решений партия пока не принимала.
"Ошибочные заявления о других уже принятых решениях – они несколько преждевременны", - резюмировал Рабинович.