Пакет санкций против Китая принял ЕС

Совет Европейского Союза принял пакет санкций в ответ на принятый Китаем закон о национальной безопасности Гонконга.

Теперь будут учитывать последствия этого закона при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Также вводятся ограничения к Китаю на экспорт оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий, перехвата внутренних коммуникаций или кибернаблюдения.

Рассматриваются возможности расширения финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга.