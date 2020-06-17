Прогноз развития экономики на следующие три года одобрил Кабмин

Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

Соответствующее постановление с доработкой в трехдневный срок было принято на заседании 29 июля.

"В базовый сценарий прогноза на 2021-2023 годы заложено восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, которые ожидаются в 2020 году вследствие пандемии СОVІD-19 в мире", - говорится в пояснительной записке к проекту, который подготовило Минэкономики.