За второй квартал 2020-го ВВП США рухнул сразу на треть

В условиях пандемии коронавируса, ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% и установил этим новый антирекорд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли, в четверг, 30 июля.

"Снижение ВВП во втором квартале отразило реакцию на пандемию Covid-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны были частично отменен режим изоляции, объявленный в марте и апреле, а правительственные платежи в качестве пандемической помощи были направлены домашним хозяйствам и предприятиям", - говорится в сообщении.

По оценкам американского ведомства, в первом квартале ВВП США снизился на 5%. За аналогичный период прошлого года ВВП США вырос на 2,9%. Во втором квартале 2019 года рост ВВП страны составил 1,5%.

В ведомстве добавили, что показатели за второй квартал текущего года не могут полностью отражать экономические последствия для страны от пандемии. Уточненный анализ экономической ситуации в США будет опубликован ведомством через месяц, 27 августа.

Напомним, экономисты предрекали снижение ВВП США - на 34,1%. Отмечалось, что это окажется самым резким обвалом за всю историю подсчета показателя, то есть с 1947 года. Предыдущее рекордное снижение ВВП было зафиксировано во втором квартале 1958 года и составило 10%.