Главой украинской делегации в Минске Зеленский назначил Кравчука

Глава государства Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Решение принято 30 июля.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе также говорится "вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л.Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, сегодня Кравчук согласился занять эту должность и сказал, что хочет ускорить мир на Донбассе. Также он говорил, что сейчас властями предпринимаются усилия для проведения новой нормандской встречи в Берлине.