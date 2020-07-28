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Политика Сегодня, 19:1435
Кадровые изменения в украинской делегации ТКГ не исключает Кравчук

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает проведения кадровых перестановок.

Все кадровые изменения будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Кравчук заявил в комментарии РБК-Украина.

Как рассказал Кравчук, в понедельник, 3 августа, состоится встреча с украинской делегацией, на которой обсудят дальнейшие шаги. Однако решение по кадровым изменениям, по его словам, должно зависеть не только от его мнения.

"В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я исхожу из того, что группа, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, будут какие-то изменения. Я не исключаю (кадровые изменения - ред.), но прямо сейчас мы такой задачи не ставим", - пояснил он.

Кроме того, на вопрос, когда может состояться очередное заседание ТКГ, Кравчук ответил, что пока у него нет ответа.

"В понедельник мы встретимся группой, вернее, украинской делегацией. А когда встреча Трехсторонней группы - зависит только от Украины. Пока что, такого ответа нет", - добавил первый президент.

Отметим, сегодня Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Кравчук подчеркнул, что хочет ускорить возвращение мира на Донбассе. Позже президент Зеленский подписал указ, которым назначил Кравчука на эту должность.

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Теги: news, новости, Украина, Кравчук, ТКГ, 7dniv, 7dnivinfo  
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