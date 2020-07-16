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Политика Вчера, 20:4051
Внештатным советником Венедиктовой назначили Пискуна

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун был назначен на должность в Офис генерального прокурора.

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Пискуна своим внештатным советником.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

Пискун будет исполнять обязанности советника Венедиктовой на общественных началах.

Отметим, Пискун несколько раз находился на посту генпрокурора Украины. Впервые он возглавлял Генпрокуратуру с 6 июля 2002 по 29 октября 2003 года во время президентства Леонида Кучмы. Также возглавлял ГПУ с 10 декабря 2004 по 14 октября 2005 года и с 26 апреля по 24 мая 2007 года, а потом был уволен президентом Виктором Ющенко.

Кроме того, Пискун является депутатом 5 и 6 созывов Верховной Рады. В 2012 году он голосовал за скандальный языковый закон "Кивалова-Колесниченко", который позже был признан неконституционным.

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Теги: news, новости, Украина, Венедиктова, Пискун, 7dniv, 7dnivinfo  
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