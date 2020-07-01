Отменить ограничения зарплат в 47 тысяч просят члены набсоветов госкомпаний

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выразил президенту Владимиру Зеленскому просьбу членов наблюдательных советов Украины снять ограничение на их зарплаты в размере 47 тысяч гривен, которое было введено из-за карантина.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Абромавичуса после круглого стола Киевской школы экономики 29 июля.

По его словам, такие низкие зарплаты снижают эффективность работы членов набсоветов и грозят потерей ценных кадров.

"По зарплатам лично дал два письма: одно – от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно – лично от меня, что страдают 36 руководителей ("Укроборонпрома" - Ред.) очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения. Но сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти (ограничения - Ред.)", – заявил он.

По словам Абромавичуса, по итогам откровенного разговора с Зеленским, президент понял проблему. Кроме того, он отметил, что сйчас на политическом уровне проблемы корпоративного управления не стоят в приоритете.